Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag den zweiten Tag in Folge nachgegeben, während der Ölpreis kräftig zulegte. Belastet wurden die Aktienkurse von einem Ausverkauf bei US-Technologiewerten sowie von neuen geopolitischen Spannungen. Der Preis für Rohöl profitierte hingegen von neuen Sanktionen des Westens gegen Russland. «Die Gerüchte über US-Exportbeschränkungen für Software nach China haben die Stimmung im Technologiesektor empfindlich getroffen», sagte Charu Chanana, Anlagestrategin bei der Saxo Bank in Singapur. Die erneuerten Sanktionen gegen Russland zeigten zudem, dass die politischen Risiken nicht verschwunden seien.