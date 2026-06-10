Der ⁠MSCI-Index für asiatisch-pazifische Werte ausserhalb Japans verlor 0,6 Prozent. Der japanische Nikkei-Index gab 0,9 Prozent nach. In Südkorea rutschte der technologielastige Kospi um zwei Prozent ‌ab. «Die Geopolitik wird derzeit als Schlagzeilrisiko behandelt, ​noch nicht als makroökonomischer Schock», sagte Charu Chanana, Chefanlagestratege bei Saxo in Singapur. Die Anleger richten ihren Blick bereits auf die am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten. Experten erwarten einen Anstieg der Verbraucherpreise um 4,2 Prozent im Jahresvergleich - das wäre der stärkste Anstieg seit April ‌2023.