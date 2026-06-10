07:35
Experten verweisen am Mittwoch auf die Nervosität der Anleger vor der Veröffentlichung des US-Inflationsberichts für Mai am Nachmittag. Die US-Verbraucherpreise dürften im vergangenen Monat erneut deutlich gestiegen sein. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einer Inflationsrate von 4,2 Prozent. Im April hatten sich Waren und Dienstleistungen um durchschnittlich 3,8 Prozent verteuert. Infolge des Iran-Kriegs sind die Kraftstoffpreise in den USA deutlich gestiegen, was nach und nach auch viele andere Waren teurer macht.
Im Fokus bei den Unternehmen stehen zudem die Quartalsergebnisse des SAP-Rivalen Oracle. Dabei richten Börsianer ihr Augenmerk auf die Entwicklung des KI-Geschäfts. Ein Medienbericht über ein enttäuschendes Wachstum des ChatGPT-Entwicklers OpenAI hatte vor einigen Wochen Oracle-Anleger nervös gemacht.
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05:00
Die Eskalation der Spannungen im Nahen Osten hat die asiatischen Börsen am Mittwoch belastet. Die USA hatten nach eigenen Angaben Vergeltungsschläge gegen den Iran geführt, nachdem Teheran einen amerikanischen Apache-Hubschrauber über der Strasse von Hormus abgeschossen haben soll.
Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Werte ausserhalb Japans verlor 0,6 Prozent. Der japanische Nikkei-Index gab 0,9 Prozent nach. In Südkorea rutschte der technologielastige Kospi um zwei Prozent ab. «Die Geopolitik wird derzeit als Schlagzeilrisiko behandelt, noch nicht als makroökonomischer Schock», sagte Charu Chanana, Chefanlagestratege bei Saxo in Singapur. Die Anleger richten ihren Blick bereits auf die am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten. Experten erwarten einen Anstieg der Verbraucherpreise um 4,2 Prozent im Jahresvergleich - das wäre der stärkste Anstieg seit April 2023.
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04:00
Im asiatischen Devisenhandel notierte der Dollar bei 160,38 Yen und damit nahe der als kritisch geltenden Marke von 160 Yen. Der Euro gab leicht auf 1,1537 Dollar nach. Das britische Pfund notierte bei 1,337 Dollar. Bank Indonesia erhöhte überraschend die Zinsen ausserhalb des regulären Sitzungskalenders, um die schwache Rupiah zu stützen - nur wenige Wochen nach einer bereits überraschenden kräftigen Anhebung.
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03:00
Die Ölpreise stiegen um etwa ein Prozent. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 92,29 Dollar. Das US-Öl WTI legte 0,8 Prozent auf 88,97 Dollar zu. Die Preise entfernten sich damit von einem Siebenwochentief, das sie nach den jüngsten US-Angriffen erreicht hatten. «Dass Öl trotz neuer Iran-Schlagzeilen bei etwa 90 Dollar hält, deutet darauf hin, dass die Märkte keine anhaltende Versorgungsunterbrechung einpreisen», erklärte Chanana.
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02:00
Mit einem Minus von 1,12 Prozent auf 29.084,50 Punkte schloss der Auswahlindex Nasdaq 100 aber deutlich über seinem Tagestief. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg bedeuteten keine nachhaltige Belastung für die Aktienkurse. Am Freitag war das Börsenbarometer angesichts wachsender Zinsängste nach einem soliden US-Arbeitsmarktbericht um 4,8 Prozent abgesackt, hatte sich seitdem aber wieder deutlich erholt.
Dass am Freitag die Weltraumfirma SpaceX und in absehbarer Zukunft die KI-Unternehmen Anthropic und OpenAI den Sprung auf das Parkett planen, entzieht den Märkten laut Chef-Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets Liquidität. Sprich: Die Anleger machen bei gut gelaufenen Titeln etwa im Halbleitersektor Kasse und planen, ihre Mittel in SpaceX & Co umzuschichten.
Aus Sicht von Consorsbank-Analyst Jochen Stanzl dürfte der Börsengang von SpaceX ebenso wie die Kapitalerhöhung von Google -Mutter Alphabet und Gerüchte über eine Kapitalerhöhung bei Meta die KI-Rally auf die Probe stellen. «Es bleibt zu beobachten, ob durch das enorme zusätzliche Aktienangebot eine Sättigung der Nachfrage eintreten wird», schrieb Stanzl. Die Unsicherheit darüber sorge für eine höhere Volatilität, die wohl anhalten werde.
Etwas Gegenwind für die Börsen kam am Dienstag auch von Trump, der sagte, die USA müssten auf den iranischen Abschuss eines amerikanischen Kampfhubschraubers reagieren. Zuletzt hatte es aufgrund der prekären, aber einigermassen stabilen Lage im Iran-Krieg zumindest keinen Dämpfer von dieser Seite gegeben. Die aktuell kräftig sinkenden Ölpreise stützten indes die Aktienkurse.
Aus dem schwachen Halbleitersektor ragten die Aktien von Marvell Technology und Arm Holdings mit Abschlägen von 7,6 und 6,2 Prozent heraus. Hier setzten sich die Gewinnmitnahmen nach Rekordständen fort. Die Branchengrössen Qualcomm , Cisco und AMD mussten Kursverluste von bis zu 5,7 Prozent verkraften, während Nvidia nur 0,2 Prozent verloren.
Für die Aktien von Applied Digital ging es indes gegen den Tech-Trend um 2,4 Prozent hoch. Das Neocloud-Unternehmen vermeldete einen Mindestabnahme-Vertrag mit einem KI-Hyperscaler aus den USA.
(cash/AWP/Reuters)