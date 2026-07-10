Am ​Devisenmarkt profitierte die japanische Währung von den Aussagen der Regierung zu möglichen Umschichtungen der Pensionsfonds. Zuvor hatte der schwache Yen die japanische Grosshandelsinflation im Juni auf ‌den höchsten Stand seit über drei Jahren getrieben. Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,6 Prozent auf 161,39 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,7775 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,4 Prozent niedriger bei 0,8032 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 ​Prozent auf ​1,1457 Dollar und gab um 0,2 Prozent auf 0,9203 Franken nach.