Die Ölpreise steuern auf einen Wochenverlust zu. Die verlängerten Gespräche zwischen den USA und dem Iran über das Atomprogramm dämpfen vorübergehend die Sorge vor möglichen Feindseligkeiten. Die USA ​und der ​Iran hatten am Donnerstag in Genf indirekte Gespräche über ihren ⁠langjährigen Atomstreit geführt. «Das hat die Sorge vor einer unmittelbaren US-Militäraktion zerstreut, es bleibt ​jedoch wenig Zeit, um ⁠vor der von Präsident Trump gesetzten Frist vom 1. bis 6. März eine Einigung zu erzielen», sagte Daniel Hynes, Analyst ‌bei der ANZ.