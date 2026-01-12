Die S&P-500-Futures fielen im asiatischen Handel um 0,5 Prozent. Der Dollar gab gegenüber den meisten wichtigen Währungen um rund 0,2 Prozent nach ​und fiel auf unter 158 Yen JPY= sowie 1,1660 Dollar je Euro. ‌Der Goldpreis erreichte ein Rekordhoch von mehr als ‌4.600 Dollar je Feinunze. Gestützt wurde der Preis auch durch die Unruhen im Iran, die zudem den Ölpreis antrieben.