Am Rohstoffmarkt stagniert die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee bei 67,47 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notiert kaum verändert bei 62,76 Dollar. Zu Wochenbeginn hatten die Ölpreise noch wegen Sorgen vor einem US-Angriff auf den ​Iran zugelegt. ​Äusserungen von US-Präsident Donald Trump vom Donnerstag, wonach im nächsten Monat ⁠ein Abkommen mit dem Iran möglich sei, drückten die Preise jedoch. Zudem ​hat die Internationale Energieagentur (IEA) ⁠am Donnerstag in ihrem Monatsbericht prognostiziert, dass das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage in diesem Jahr schwächer ausfallen werde als erwartet. Das ‌Gesamtangebot werde die Nachfrage übersteigen.