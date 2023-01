Auch die Infektionswelle nach den Lockerungen der Null-Covid-Strategie in China bleibt in der neuen Woche ein Thema. Die überbordenden Corona-Fälle dürften kurzfristig die Konjunktur belasten, und zwar auch wenn die Stimmungsindikatoren nicht einheitlich schlecht ausfallen, schreiben Analysten der Helaba. "Womöglich ist aber in einigen Wochen oder Monaten Corona selbst in China kein Thema mehr, was bei uns die Lieferkettenprobleme weiter entspannen würde. Sicher ist das jedoch nicht."