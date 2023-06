Wer die Rally an den US-Aktienmärkten nur dem Hype um die Künstliche Intelligenz zuschreibt, greift zu kurz. Vielmehr ist es ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, welche dem S&P 500 in der abgelaufenen Woche praktisch jeden Tag ein kräftiges Plus bescherten. Innerhalb von drei Wochen hat der Index stattliche 7,3 Prozent zugelegt - exakt zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich galt: "Sell in May and go away".