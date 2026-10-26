Sprunghaftes Wachstum – zahlreiche Fallstricke

Bislang ist davon jedoch nichts zu spüren. Im zweiten Quartal steigerte das Startup seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 1400 Prozent. In der ersten Jahreshälfte 2026 erwirtschaftete Anthropic einen ​Erlös ​von insgesamt 16,3 Milliarden Dollar, hiess es im Börsenprospekt weiter. Gleichzeitig ⁠vervielfachte sich der Verlust auf 80,7 Milliarden Dollar. Ein Viertel des Umsatzes ​erzielt Anthropic jedoch mit lediglich zwei ⁠Grosskunden. Diese und andere Abnehmer hätten meist keine langfristigen Verträge abgeschlossen. Sie könnten daher jederzeit Auftragsvolumina reduzieren oder stornieren. Zu ‌den wichtigsten Kooperationspartnern des Startups zählen Amazon und Google.