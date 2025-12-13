Leichte Stimmungsaufhellung in Europa in Sicht

Auch in Europa blicken Börsianer am Dienstag auf Einkaufsmanagerindizes für den Schlussmonat 2025. Ausserdem gibt der ZEW-Index für diesen Monat Auskunft über die Stimmung der deutschen Börsenprofis. Diese dürfte sich laut Experten etwas aufhellen. Wie es um die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen bestellt ist, wird der Ifo-Geschäftsklimainex für Dezember am Mittwoch zeigen. Zum Wochenschluss prognostizieren die Konsumforscher der GfK die deutsche Verbraucherstimmung im Januar. Ebenfalls am Freitag stehen Daten zum Verbrauchervertrauen im Euroraum im Dezember an, das sich nach Einschätzung von Experten leicht verbessern dürfte.