«Speichermarkt bleibt angespannt»

CXMT ist Chinas führender Hersteller von DRAM-Speicherchips. Diese Arbeitsspeicher sind ein zentraler Baustein in praktisch allen modernen Elektronikgeräten - ‌von Smartphones über Computer bis hin zu KI-Servern. Lange wurde dieser globale Markt von den südkoreanischen Konzernen Samsung und SK Hynix sowie dem US-Unternehmen Micron dominiert. CXMT ist inzwischen zur weltweiten Nummer vier aufgestiegen. Seinem Börsenprospekt zufolge hatte der Konzern 2025 einen Marktanteil von 7,7 Prozent. Wegen der hohen KI-Nachfrage konnte CXMT den ​Umsatz im ersten Quartal um mehr als 700 Prozent steigern. Trotz des rasanten Wachstums und starker staatlicher Unterstützung steht ​das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen. Es hat einen technologischen Rückstand gegenüber den Marktführern - insbesondere bei hochmodernen ​HBM-Speicherchips, die für KI-Anwendungen wichtig sind.