Wichtig ist ausserdem, dass der Handel in New York später am selben Tag beginnt. Dabei wird es keine Abgrenzung zwischen Primär- und Sekundärnotierung geben, also läuft Amrize unter einem sogenannten «Dual Trading». Man kann Aktien also an der Schweizer Börse kaufen und in New York verkaufen – der einzige Unterschied ist die Währung. Eine solche Doppelkotierung gab es zuvor schon beim Novartis-Spin-Off Alcon an der Schweizer Börse und New York Stock Exchange im April 2019.