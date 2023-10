Flaute in der Schweiz

In der Schweiz gab es im dritten Quartal 2023 keinen eigentlichen Börsengang mit Kapitalaufnahme (IPO). Allerdings konnte ein weiteres GDR (Global Depository Receipt) Listing einer chinesischen Firma registriert werden. Das Emissionsvolumen von Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd betrug 582,5 Millionen US-Dollar und liegt damit laut Angaben von EY auf Platz vier der grössten Börsengänge in Europa während des dritten Quartals. GDR sind Hinterlegungsscheine chinesischer Firmen.