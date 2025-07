Die Aussichten des kombinierten Unternehmens - Aebi Schmidt hat bekanntlich per 1. Juli mit dem US-Mitbewerber The Shyft Group fusioniert - seien aussergewöhnlich, wird CEO Barend Fruithof in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Das Team sei auf dem besten Weg, die angestrebten Synergien in Höhe von 25 bis 30 Millionen US-Dollar trotz des dynamischen Geschäftsumfelds, einschliesslich der Auswirkungen von Zöllen, zu erreichen und starke Ergebnisse zu erzielen.