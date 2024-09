Eine Privatisierung scheint damit trotz Dementi näher als je zuvor. Derzeit würden jedoch etwa acht Milliarden Franken benötigt, um dies zu realisieren, wie aus dem Interview in der Bilanz hervorgeht. Hayek fehlt aber dieses Geld. Schwendimann sagt: «Die Option einer Privatisierung hat einen grossen Haken. Die Familie Hayek will sich nicht verschulden.» Dies sagte Hayek selbst in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» im August: «Leider ist ein Going Private nicht möglich, ohne dass wir uns massiv verschulden. Und Schulden mögen wir gar nicht.»