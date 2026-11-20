Für schlechte Stimmung sorgte auch die Nachricht, dass Apple einen eigenen autonomen KI-Agenten entwickelt, der Aufgaben im Auftrag der Nutzer erledigen kann. Damit strebt der iPhone-Konzern den Einstieg in einen schnell wachsenden Markt an, auf dem bereits Unternehmen wie Anthropic, dessen Konkurrent OpenAI und die Facebook-Mutter Meta aktiv sind. Angesichts der Tech-Schwäche hielten sich die Apple-Titel mit minus 1,9 Prozent vergleichsweise robust, während es für Meta um 5,9 Prozent nach unten ging.