Ein Anteil von je 10 Prozent wird in den Schweizer Firmen Logitech, Newron und Partners Group angelegt. Die Begründung: Die Logitech-Aktien haben seit Jahresbeginn zu stark korrigiert, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist deutlich unter den fünfjährigen Durchschnitt gefallen. Bei Partners Group ist die Ausverkaufswelle ebenfalls übertrieben - die Aktie ist in den letzten zwölf Monaten rund 40 Prozent gefallen. Die Firma weist unter den SMI-Titeln immer noch den höchsten Ertrag auf dem investierten Kapital (Roic) bei einem nunmehr sehr moderaten KGV von 16 aus. Newron Pharma könnte auf der anderen Seite nach der jüngsten Konsolidierungsphase ein neues Zehnjahres-Hoch ins Visier nehmen, da die operaitve Ausrichtung weiter Früchte tragen dürfte. Die Wahl für diese drei Titel fiel in der Redaktion einstimmig aus.