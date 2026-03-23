cash-Portfolio in Lauerstellung

Auch das cash-Portfolio musste Federn lassen. Der Wert sank auf ein Gesamtplus von 10,6 nach 14,5 Prozent in der Vorwoche. Das bedeutet ein Abrutschen von Platz 82 in der Vorwoche auf Platz 86 von 2373 Teilnehmenden. Zwei Drittel des Verlustes entfielen auf die nach wie vor im Depot liegenden Newron - autsch! Dem Verkaufen-Wollen vor einer Woche folgten keine Taten, und die kursmässige Quittung folgte auf dem Fuss. Die mitgenommenen Gewinne auf den Öl-Warrants, das Glattstellen der Mini-Futures auf Walmart vor der Kurskorrektur oder bei Logitech stimmten das Team auf Wochenfrist dennoch halbwegs versöhnlich. Da wäre aber eindeutig mehr drin gewesen.