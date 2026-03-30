cash-Portfolio mit kleinem Wochengewinn

Die Redaktion von cash.ch hält sich weiter sehr beachtlich im Bereich der Positionen 80 bis 88. Das Portfolio hat leicht auf einen Kursgewinn von 10,1 Prozent zugelegt. Newron und Partners Group stabilisierten sich auf tieferem Niveau, während Leonteq weiter mit Avancen auffiel. Keine Impulse kamen von den US-Titeln Amazon oder Palo Alto. Bitcoin entwickelte sich ebenfalls zu einer Enttäuschung. Die weltweit älteste Kryptowährung kommt seit Beginn des Börsenspiels nicht vom Fleck.