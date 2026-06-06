SpaceX-Börsengang als Test für die KI-Hausse

Auch die Ölpreise legten in der alten Woche um drei bis sechs Prozent zu. «Das alles wird durch das Thema KI überdeckt», heisst es im LBBW-Bericht. Dessen Sog ziehe immer mehr Aktien nach oben, sofern diese direkt oder ‌indirekt vom Bau und Ausrüstung der gewaltigen Rechenzentren profitieren könnten - Halbleiter und deren Produktion, Stromversorgung, Vernetzung, Spezialmaterialien. «Auf uns wirkt dies wie das Schlussfeuerwerk der KI-Hausse.»