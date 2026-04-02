Ölpreisanstieg treibt US-Inflation

Wegen des Nahost-Kriegs ist die US-Inflation wohl deutlich nach oben gesprungen. Wie stark, davon werden die am Freitag erwarteten Zahlen ​für März ​einen ersten Eindruck liefern. Stärkster Inflationstreiber dürfte Benzin sein, das sich zum Februar ⁠bereinigt um rund 20 Prozent verteuert habe, sagen die Ökonomen der Commerzbank. «Die teurere ​Energie hat sich aber wahrscheinlich noch ⁠nicht auf breiter Front in höheren Preisen für andere Waren und Dienstleistungen niedergeschlagen, ausser vielleicht in Ansätzen bei Flugreisen. Dies ist aber wohl ‌nur eine Frage der Zeit.» Am Ostermontag, an dem der Börsenhandel feiertagsbedingt hierzulande ruht, steht der ISM-Serviceindex an, der als wichtiger Indikator für die US-Dienstleistungsbranche gilt.