Daneben hält eine neue Flut von Firmenbilanzen die Anleger in Atem. Allein aus dem deutschen Dax legen rund ein Dutzend Firmen ihre Geschäftszahlen vor, darunter die Deutsche Telekom, der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer sowie der Versicherer Allianz. Andernorts öffnen unter anderem der britische Mobilfunker Vodafone und der US-Netzwerkausrüster Cisco ihre Bücher. Am Dienstag veröffentlicht in der Schweiz Alcon Drittquartalszahlen am Dienstag.