Wie es um die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen bestellt ist, wird der Ifo-Geschäftsklimaindex für November zum Wochenstart zeigen. Zuletzt hatte sich das Barometer aufgehellt. Am Dienstag wird dann die zweite Schätzung für das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland kommen. Dabei komme es vor allem auf die Detailzahlen an, sagt die Helaba. «Wie sich der Staatskonsum, die Bauinvestitionen und die privaten Konsumausgaben entwickelt haben, ist noch unklar.» Am Freitag stehen dann die Verbraucherpreise im Mittelpunkt. «Die Kerninflationsrate in Deutschland liegt nun seit eineinhalb Jahren bei knapp drei Prozent, und hieran dürfte sich im November kaum etwas geändert haben», heisst es bei der Commerzbank. Mittelfristig sollte die Rate allmählich fallen.