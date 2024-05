SMI-Konzerne mit Erstquartalszahlen

Bei den Unternehmen geht die Bilanzsaison weiter. Am Montag veröffentlicht der Augenheilmittelhersteller und SMI-Mitglied Alcon die Erstquartalszahlen, dasselbe unternehmen Lonza am Dienstag sowie Zurich Insurance und Swiss Re am Donnerstag. Richemont veröffentlicht die Jahreszahlen am Freitag.