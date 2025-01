Wie wichtig die US-Inflation derzeit für den Aktienmarkt ist, hat die alte Börsenwoche gezeigt. So trieb ein langsamerer Anstieg der Teuerungsrate im Dezember den Swiss Market Index (SMI) an drei Tagen in Folge in die Höhe. Der hiesige Leitindex notierte am Freitag kurz vor Schluss bei 11'977 Punkten. Auf Wochenfrist resultierte ein Plus von 2,3 Prozent. Getragen wurde die Aufwärtsbewegung in der Schweiz zur Hälfte von Richemont, welche am Donnerstag nach hervorragenden Quartalszahlen mehr als 20 Prozent zulegten.