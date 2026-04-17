Die Gruppe aus Bouygues Telecom, Iliad und Orange will den zum Altice-France-Konzern des Milliardärs Patrick Drahi gehörenden zweitgrössten Mobilfunkanbieter Frankreichs für 20,35 Milliarden Euro übernehmen, wie die Unternehmen am Freitag in Paris gemeinsam mitteilten. An der Börse legte die Aktie von Bouygues nach einem schwachen Start zuletzt um 0,8 Prozent zu. Orange hingegen weiteten ihre Anfangsverluste aus und notierten zuletzt 5,6 Prozent tiefer.