Das Papier des EuroStoxx-50-Schwergewichts büsste zuletzt rund 1,5 Prozent auf 378,65 Euro ein. Damit summiert sich das Kursminus seit dem Jahreswechsel auf mehr als 40 Prozent. Ein Grossteil der Luxusbranche bekommt den Rückgang der Nachfrage zu spüren. Aber kein anderer der grossen Konzerne hat an der Börse so viel an Wert verloren wie LVMH.