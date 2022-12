Die Nordstrasse, an der sich die Baustelle befindet, war für den Verkehr während der Löscharbeiten gesperrt, wie die Zuger Polizei auf Twitter schrieb. Zuvor hatte sich starker Rauch entwickelt. Die Feuerwehr konnte die Flammen aber rasch löschen. Ein 31-jähriger Kranführer musste zur Kontrolle jedoch ins Spital eingeliefert werden. Der Bauarbeiter war in seiner Kabine der Rauchentwicklung ausgesetzt, wie die Kantonspolizei Zug am Donnerstagabend mitteilte.