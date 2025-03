Erschwinglichere Alternative

Mit Gallet – die ersten Uhren kommen ebenfalls 2026 – will er nun denen etwas bieten, die in einer Breitling-Boutique, wo eine Uhr heute im Schnitt 7200 Franken kostet, nichts kaufen, weil es ihnen zu teuer ist. «Breitling hat sich stark entwickelt, unser Durchschnittspreis ist stark gestiegen», sagt Kern. Gallet soll das ändern. Gemäss Kern werden diese Uhren «knapp 3000 bis etwa 5000 Franken» kosten. Damit betritt er ein Spielfeld, das zahlreiche Uhrenmarken in letzter Zeit verlassen haben, da es nicht lukrativ genug war. Kern ist überzeugt: «Das viel gehörte Argument, dass nur das High-End-Segment läuft, stimmt nicht.» Den Beweis will er nun liefern.