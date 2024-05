Meyer Burger dürfte ebenfalls stark wachsen, da das Thuner Unternehmen gemäss eigenen Angaben bereits fixe Abnahmeverträge mit DESRI, Ingka und BayWa über die Lieferung von insgesamt 5,4 GW im Zeitraum 2024 bis 2029 (3,75 GW an DESRI, 1,25 GW an BayWa, 400 MW an Ingka) abgeschlossen hat. Die Analysten der UBS gehen gemäss einer am Montag vorgelegten Research Note davon aus, dass die Verträge umgesetzt werden und prognostizieren für die Zukunft eine jährliche Versorgungsproduktion von 1,13 GW. Im Basisszenario reicht das für die UBS aber nicht aus, um der Aktie ein attraktives Kursziel zu verpassen, wie cash.ch hier am Montag berichtete.