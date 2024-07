Der KI-Entwickler Anthropic, der von ehemaligen OpenAI-Beschäftigten gegründet wurde, erhält insgesamt zwei Milliarden Dollar von Alphabet. Auch die Partnerschaften von Alphabet mit anderen KI-Firmen wie Cohere oder von Microsoft mit OpenAI oder Mistral AI schauen sich die Behörden in Europa und den USA genauer an. Diese hatten sich vergangene Woche in einer gemeinsamen Erklärung verpflichtet, den Wettbewerb in dieser Zukunftstechnologie zu stärken.