Technische und kommerzielle Hürden für einen Anbieterwechsel verschärften die Lage, hiess es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht einer Untersuchungsgruppe der CMA. Es wurde empfohlen, zu prüfen, ob den beiden Unternehmen ein besonderer Status («Strategic Market Status») verliehen werden sollte. Dies würde es der Behörde erlauben, den Konzernen spezielle Auflagen zu machen. Die CMA selbst will solche neuen Verfahren jedoch erst Anfang kommenden Jahres einleiten.