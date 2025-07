Die Sorgen werden auch an anderer Stelle in Europa geteilt. So haben Aufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) einige Institute der Euro-Zone aufgefordert, ihren Bedarf an Dollar in Stresssituationen zu bewerten. Auch hier ging es um Szenarien, in denen man sich nicht auf Hilfe von der Fed verlassen könne. Anfang Juni warnte zudem die Schweizerische Nationalbank, dass einige Institute dem Risiko von Liquiditätsengpässen in Fremdwährungen ausgesetzt sein könnten.