Die Löhne steigen in Grossbritannien immer noch deutlich, was der britischen Notenbank mit Blick auf Inflationsrisiken nicht gefallen dürfte. Die Arbeitslosenquote betrug unterdessen in den ersten drei Monaten der Jahres 4,3 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Das ist im längeren Vergleich ein niedriger Wert, zugleich sind es aber 0,5 Prozentpunkte mehr als im Schlussquartal 2023. Analysten hatten mit dem Anstieg gerechnet. Die Erwerbsquote fiel im Quartalsvergleich spürbar um 0,6 Punkte auf 74,5 Prozent.