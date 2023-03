Was genau der neue Grossaktionär vorhat, ist zwar nicht bekannt. Allerdings wird Zur Rose am kommenden Donnerstag das letztjährige Ergebnis vorlegen. Nach dem Bekanntwerden, dass die Versandapotheke das Schweiz-Geschäft an den orangen Riesen Migros verkauft, gilt das Interesse an diesem Tag vor allem aber den diesjährigen Finanzzielen. Verhält es sich wie so oft, dann werden Resultat und Ausblick den Aktienkurs kräftig bewegen. Und genau darauf dürften die Briten im Hinblick auf die Zahlen spekulieren.