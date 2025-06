Wer sich über längere Zeit im Halbleitersektor engagieren will, findet mit dem an der SIX gelisteten «VanEck Semiconductor ETF» das richtige Instrument, um vom langfristigen Trend zu Künstlicher Intelligenz zu profitieren. In diesem ETF sind alle wesentlichen Firmen vertreten, mit Broadcom (Gewichtung 11 Prozent), Nvidia (10 Prozent), Taiwan Semiconductors (10 Prozent), ASML (10 Prozent), Advanced Micro Devices (7 Prozent), Texas Instruments (6 Prozent), Qualcomm oder Applied Materials (je 4 Prozent). Die zehn Toppositionen machen mehr als 75 Prozent der Gewichtung aus. Dies erhöht die Chance, wirklich in den besten Unternehmen des Sektors mit einer angemessenen Konzentration zu investieren.