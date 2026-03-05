Das Unternehmen prognostizierte für das zweite Quartal einen Umsatz, der über den Schätzungen der Analysten liegt – ein Zeichen für die starke Nachfrage nach hochentwickelten Chips, die in Rechenzentren für Anwendungen der künstlichen Intelligenz eingesetzt werden.
Broadcom erwartet für das zweite Quartal Angaben vom Mittwoch zufolge einen Umsatz von rund 22,0 Milliarden Dollar. Experten hatten bislang im Schnitt 20,56 Milliarden vorhergesagt. «Unser Umsatzwachstum im Bereich KI beschleunigt sich», erklärte Firmenchef Hock Tan.
Im vorangegangenen Quartal hatte Broadcom vor sinkenden Margen gewarnt. Als Grund waren verstärkte Verkäufe ertragsschwächerer, massgeschneiderter KI-Prozessoren genannt worden. Das hatte Sorgen vor einem Platzen der KI-Blase geschürt.
(Reuters)