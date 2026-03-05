Grosse Tech-Firmen wie ​Alphabet, Microsoft, Amazon und Meta ​werden in diesem Jahr wohl mindestens 630 Milliarden ‌Dollar für den Aufbau einer KI-Infrastruktur ausgeben. Das dürfte die Nachfrage nach Chips, Servern, Speicher- und ​Netzwerkgeräten ​von Unternehmen wie Broadcom ⁠ankurbeln.