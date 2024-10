Sodann wird Swiss Life durch Swiss Re auf der Liste von Octavian ersetzt. Die Swiss-Life-Aktien notierten bei 694 Franken und damit über dem Kursziel von 684 Franken, so die Begründung der Analysten. Den Rückversicherer Swiss Re sehen sie derzeit aber gut positioniert. Er dürfte zudem zum Jahresende von einem anspruchsvollen Marktumfeld profitieren - was möglicherweise zu einer starken Barausschüttung an die Aktionäre führen könnte. Schon in den vergangenen Jahren zeichnete sich Swiss Re durch ein stetiges Dividendenwachstum aus. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen.