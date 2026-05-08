Für Abel wird es zumindest anfangs schwierig sein, einen neuen Kurs einzuschlagen. Wenn er sein Engagement im Bereich KI ausweitet, verliert er an Konzentration. Wenn er die Investitionen von Berkshire in die traditionelle Wirtschaft, wie etwa Bank of America, Coca-Cola und Chevron, gegen trendige KI-Aktien tauscht, würde sich das wie eine scharfe Abkehr von Buffett anfühlen – ein Eindruck, den Berkshire unbedingt vermeiden möchte.