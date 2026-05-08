Warren Buffett teilte seine üblichen Weisheiten über Geduld, Fleiss, Umsicht und Freundlichkeit in einem CNBC-Interview vor der Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway am vergangenen Samstag mit – der ersten seit Jahrzehnten, bei der das Orakel nicht selbst die Versammlung leitete. Doch das Schild über ihm sprach Bände.
Darauf stand: «Das Vermächtnis lebt weiter.» Dieses Vermächtnis ist Buffetts Erfolgsbilanz, die Rendite des S&P 500 Index über sechs Jahrzehnte zu verdoppeln – eine Leistung, die ihn zum grössten Investor aller Zeiten machte.
Der Wunsch ist, dass Greg Abel, der in diesem Jahr Buffetts Nachfolge antrat und zum ersten Mal die Jahreshauptversammlung von Berkshire leitete, Buffetts Erfolg wiederholen kann.
Die Stockpicker haben nur eine begrenzte Anzahl an Hebeln, um den Markt zu schlagen. Buffetts Einsatz von Wert, Qualität und Hebelwirkung ist bekannt, aber er nutzte zwei weitere Faktoren geschickt: Grösse und Konzentration. In den Anfangstagen von Berkshire verwaltete Buffett ein vergleichsweise bescheidenes Vermögen, das es ihm ermöglichte, kleinere, übersehene Unternehmen zu erwerben.
Dieser Grössenvorteil schwand jedoch allmählich, als sich Buffetts Investitionsgeschick herumsprach und immer mehr Geld in die Kassen floss. Was blieb, war Buffetts Bereitschaft, das Aktienportfolio des Unternehmens auf wenige Firmen zu konzentrieren. Noch heute sind fast 70 Prozent der Berkshire-Aktien in sechs Unternehmen investiert.
Nur wenige Stockpicker haben den Mut, ein so konzentriertes Portfolio zu halten. Abel versicherte in seinem ersten Jahresbrief, dass dieser konzentrierte Ansatz fortgesetzt werde. Er merkte jedoch auch an, dass Berkshire bedeutende Positionen in einer kleinen Anzahl anderer Unternehmen halte, wodurch die Möglichkeit bestehe, dass auch diese Investitionen zu Kernbeteiligungen werden könnten.
Grösse als Hemmschuh
Abels grösste Herausforderung ist in jedem Fall die Grösse des Unternehmens. Buffett beklagte oft, dass mehr Geld weniger Investitionsmöglichkeiten bedeutete. Als Berkshire Hathaway 1987 einige Milliarden Dollar wert war, konnte das Unternehmen wohl noch kleinere Übernahmekandidaten ins Visier nehmen. Anfang der 2000er-Jahre war Berkshire Hathaway jedoch ein Vielfaches davon wert, was Buffetts Möglichkeiten zur Kapitalanlage einschränkte.
Es überrascht daher kaum, dass Berkshire Hathaway den S&P 500 Index von 2003 bis 2025 um durchschnittlich 0,7 Prozentpunkte pro Jahr unterbot. Inklusive Dividenden entspricht dies einer 23-jährigen Durststrecke und weiterhin bestehenden Dividendenzahlungen. Der Beginn dieses Zeitraums fiel zudem mit der Erholung des Marktes nach dem Platzen der Dotcom-Blase zusammen.
Im Vorfeld der Internetblase Ende der 1990er-Jahre verzichtete Buffett bekanntermassen auf Technologieaktien mit der Begründung, er verstehe sie nicht. Dies erwies sich als kluger und vorausschauender Schachzug, da Berkshire Hathaway den durch die Technologiebranche ausgelösten Crash Anfang der 2000er-Jahre weitgehend vermied.
Zwei Jahrzehnte später ist jedoch klar, dass die Investition in Technologie die bessere Entscheidung gewesen wäre. Tatsächlich gehörten die Tech-Giganten zu den erfolgreichsten Unternehmen und hätten Anlegern wie Buffett, die auf die grössten Firmen beschränkt sind, einen Schub gegeben.
Buffett hat dies selbst eingeräumt. Berkshire riskierte, denselben Fehler im Bereich der künstlichen Intelligenz zu begehen. «Ich verstehe im Verhältnis zum Gesamtvolumen weniger Unternehmen als noch vor zehn Jahren», räumte Buffett gegenüber Becky Quick von CNBC ein. «Ich habe seit Jahren keine neuen Branchen mehr kennengelernt.»
Für Abel wird es zumindest anfangs schwierig sein, einen neuen Kurs einzuschlagen. Wenn er sein Engagement im Bereich KI ausweitet, verliert er an Konzentration. Wenn er die Investitionen von Berkshire in die traditionelle Wirtschaft, wie etwa Bank of America, Coca-Cola und Chevron, gegen trendige KI-Aktien tauscht, würde sich das wie eine scharfe Abkehr von Buffett anfühlen – ein Eindruck, den Berkshire unbedingt vermeiden möchte.
In Technologie weiter untergewichtet
Doch Abel muss mehr Wachstum generieren, wenn er den alten Buffett-Erfolg wiederbeleben will. Seit 1988, dem ersten Jahr, für das Berkshire-Daten elektronisch verfügbar sind, erzielte die Aktie des Unternehmens bis 2025 eine jährliche Rendite von fast 16 Prozent – mehr als 4 Prozentpunkte über dem S&P 500.
Rund 90 Prozent dieser Rendite stammen aus dem Umsatzwachstum von Berkshire. Bewertung und Margenverbesserung trugen wenig bei, Dividenden gar nichts. Obwohl die Transparenz der privaten Beteiligungen von Berkshire begrenzt ist, sehen die Aussichten für Umsatzwachstum bei den börsennotierten Unternehmen eher düster aus.
Die sechs Unternehmen, die den Grossteil des Aktienportfolios ausmachen – Apple, Chevron, Bank of America, Coca-Cola, American Express und Moody's – werden laut Schätzungen von Bloomberg in den nächsten vier Jahren voraussichtlich ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 5 Prozent pro Jahr verzeichnen.
Die Tech-Giganten, an denen Berkshire Hathaway kaum oder gar nicht beteiligt ist, stehen unterdessen vor einem deutlich höheren Wachstumspotenzial. Analysten erwarten, dass die Lieblinge der Dotcom-Ära, Microsoft, Amazon und Alphabet, ihr Umsatzwachstum durchschnittlich um 15 Prozent pro Jahr steigern werden.
Zwei Unternehmen, die die KI-Technologie vorantreiben, Broadcom und Advanced Micro Devices, werden voraussichtlich jeweils ein Umsatzwachstum von 29 Prozent pro Jahr erzielen. Angesichts des hohen Gewichts dieser Unternehmen im S&P 500 wird es für Berkshire Hathaway nicht einfach sein, den Markt ohne sie zu übertreffen.
Das Problem mit Konzentration – und der Grund, warum die meisten Aktienanleger sie meiden – ist, dass viel von wenigen Titeln abhängt. Abels Aktienportfolio wird, wie das von Buffett, wahrscheinlich am S&P 500 gemessen werden. Aktuell setzt Abel primär darauf, dass Finanzwerte, Energie und ein Getränkehersteller mit dem Technologiesektor mithalten können. Eine gewagte Wette.
(Bloomberg/cash)