Ein Vorschlag, von dem Postminister Rösti nichts wissen will. Zwar hat er die Option für eine finanzielle Abgeltung der Post durch den Bund geprüft, aber verworfen. Die Post könne die Grundversorgung auch künftig eigenwirtschaftlich finanzieren, sofern sie sich auf die Kundenbedürfnisse ausrichten könne, findet der SVP-Magistrat. Sprich: Sinkt die Nachfrage, wird das Angebot eingeschränkt.