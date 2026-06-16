Der Bund, mit zwölf Prozent ⁠der zweitgrösste Aktionär des Frankfurter Geldhauses, werde das Tauschangebot ‌von UniCredit nicht annehmen, teilte die ‌staatliche Finanzagentur am ​Dienstag mit. Das habe der Lenkungsausschuss beschlossen, der für die Beteiligungen des Bankenrettungsfonds zuständig ist. «Eine Annahme des Angebots kam bereits wirtschaftlich nicht infrage, da das ‌Übernahmeangebot keine angemessene Prämie auf den aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie enthält», hiess es in der Mitteilung. Die ​Annahmefrist für das Übernahmeangebot läuft am Dienstag ​ab.