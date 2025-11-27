Die Bundesanwaltschaft bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass im Zusammenhang mit dem Treffen von Anfang November drei Strafanzeigen gegen Unbekannt eingegangen seien. Sie prüfe diese «wie üblich». Weitere Informationen abzugeben, sei derzeit nicht möglich, hiess es am Donnerstag.
Federführend bei der Anzeige waren laut «WOZ» die Tessiner Nationalrätin Greta Gysin und der Waadtländer Nationalrat Raphaël Mahaim, wie die Wochenzeitung berichtete. Es gehe «um die Glaubwürdigkeit unserer Institutionen, die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und den internationalen Ruf der Schweiz», stehe in der Anzeige.
Kritisiert würden die Geschenke - eine Rolex und ein Goldbarren - , die Trump beim Treffen überreicht worden seien. Die Grünen sähen darin einen Artikel des Strafgesetzbuchs verletzt, der die «Bestechung fremder Amtsträger» betreffe.
Die Schweiz und die USA hatten nach einem Treffen zwischen Trump und Schweizer Unternehmern sowie Konzernchefs - dem «Team Switzerland» - eine Einigung im Zollstreit bekanntgegeben. Am Treffen beteiligt waren zum Beispiel Rolex-Chef Jean-Frédéric Dufour, Alfred Gantner von der Investmentfirma Partners Group und Richemont-Verwaltungsratspräsident Johann Rupert.
(AWP)