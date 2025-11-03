Wie andere Ökonomen äusserte sich Nagel zuversichtlich über die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr. «Die deutsche Wirtschaft kann jetzt auf einen moderaten Wachstumspfad einschwenken. Wir werden im nächsten Jahr mehr Wachstum sehen, wenn die Zukunftsausgaben richtig gesetzt werden. Dann kann aus dem zarten Pflänzlein mehr werden.» Die Bundesregierung sagt für 2026 ein Plus von 1,3 Prozent voraus. Es wird erwartet, dass die geplanten milliardenschweren Investitionen des Staates aus dem Infrastruktur- und Aufrüstungspaket die Konjunktur anschieben.