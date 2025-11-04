Sichere Alternativen gebe es kaum bis keine, entsprechend dienen Immobilien oder Dividendentitel oft als Ausweichmöglichkeiten, die aber eine deutlich höhere Volatilität mit sich bringen, führt Hockenjos von Rahn+Bodmer Co. zu den Alternativen aus. «Rendite kommt also zu einem Preis - sprich einem höheren Risiko. In den letzten Jahren haben viele Schweizer Investoren erfahren, wie schmerzhaft ein Kurszerfall bei den geliebten Schwergewichten wie Nestlé, Novartis und Roche, die von Investierenden als Bondersatz gehalten werden, sein kann», erläutert Hockenjos.