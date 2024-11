Jürg Rötheli wird neuer Verwaltungsratspräsident des bundeseigenen Rüstungsbetriebs Ruag MRO. Der Bundesrat hat den Juristen am Mittwoch zum Nachfolger Nicolas Perrins ernannt. Der 61-Jährige trete seinen Posten am 1. Januar an, erklärte Verteidigungsministerin Viola Amherd an einer Medienkonferenz in Bern.