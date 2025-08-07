Die Schweizer Regierung setzt nach dem erfolglosen Versuch, hohe US-Zölle auf Schweizer Waren in letzter Minute abzuwenden, auf weitere Verhandlungen für ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten. «Man muss einfach weitermachen und weiter verhandeln und wieder ins Gespräch kommen», sagte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter am Donnerstag nach einer Sondersitzung der Regierung. Sie und Wirtschaftsminister Guy Parmelin waren zuvor von einer kurzfristig anberaumten Reise nach Washington zurückgekehrt, deren Ziel es war, den von US-Präsident Donald Trump vergangene Woche angekündigten Zollsatz von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz noch abzuwenden. Dieser Satz, einer der höchsten Zollsätze für Einfuhren aus einem bestimmten Land, trat am Donnerstag in Kraft.