Das Schiff soll im Rahmen des Carbon-Capture-and-Storage-Projekts (CCS) Northern Lights eingesetzt werden, wie das Winterthurer Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Die speziell entwickelten LCO2-Tanker sollen den Transport grosser Mengen abgeschiedenen Kohlendioxids zwischen Industrieanlagen und Speicherstätten ermöglichen. Zum Auftragswert machte Burckhardt Compression keine Angaben.
Northern Lights - ein Joint Venture der Erdölkonzerne Equinor, Shell und TotalEnergies - bietet CO2-Transport und dauerhafte Offshore-Speicherung als Dienstleistung an. Das abgeschiedene Kohlendioxid wird zu einem Terminal im norwegischen Øygarden transportiert und anschliessend unter dem Meeresboden der Nordsee gespeichert.
(AWP)