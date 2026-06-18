Northern Lights - ein Joint Venture der Erdölkonzerne Equinor, Shell und TotalEnergies - bietet CO2-Transport und dauerhafte Offshore-Speicherung als Dienstleistung an. Das abgeschiedene Kohlendioxid wird zu einem Terminal im norwegischen Øygarden transportiert und anschliessend unter dem Meeresboden der Nordsee gespeichert.