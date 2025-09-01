Im Urteil der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind die Halbjahreszahlen insgesamt solide ausgefallen. Das Wachstum werde unterstützt durch die jüngsten Akquisitionen sowie durch den anhaltend hohen Sanierungsbedarf in Bezug auf Energieeffizienz und die hohe Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen innerhalb der Schweiz, heisst es. Allerdings habe der operative Gewinn die Erwartungen verfehlt.