Der Elektroinstallateur und Gebäudetechniker Burkhalter hatte die Erwartungen vor allem bei der Profitabilität leicht verfehlt. Hauptgrund für den Einbruch dürften laut Marktteilnehmern aber Gewinnmitnahmen nach der jüngst starken Kursentwicklung sein.
Die Valoren geben um 9,3 Prozent Prozent auf 132,40 Franken nach. Der Gesamtmarkt liegt derweil leicht im Plus. Seit Anfang Jahr haben sich die Titel aber immer noch um rund ein Drittel verteuert.
Im Urteil der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind die Halbjahreszahlen insgesamt solide ausgefallen. Das Wachstum werde unterstützt durch die jüngsten Akquisitionen sowie durch den anhaltend hohen Sanierungsbedarf in Bezug auf Energieeffizienz und die hohe Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen innerhalb der Schweiz, heisst es. Allerdings habe der operative Gewinn die Erwartungen verfehlt.
Auch laut UBS dürften die Gewinnschätzungen für das laufende Jahr nach Halbjahreszahlen nach unten angepasst werden. Der zuständige Experte rechnet mit Reduktionen im tiefen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Guidance sei aber bestätigt worden und zusätzliche Akquisitionen könnten den Titeln im Jahresverlauf wieder Schwung verleihen.
(AWP)