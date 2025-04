Trotz Fachkräftemangel konnte Burkhalter weiter wachsen. Der Umsatz legte 2024 um 5,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken zu, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Getrieben wurde das Wachstum unter anderem vom anhaltend hohen Bedarf an energetischen Sanierungen in der Schweiz. Zudem hatte die Gruppe im letzten Jahr vier kleinere Firmen übernommen.